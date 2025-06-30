В Кремле высказались о протестах в Сербии

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на балканскую страну оказывается беспрецедентное давление.

Москва уверена, что руководство Сербии сможет в ближайшее время восстановить порядок в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с беспорядками в Белграде.

«Несмотря на то, что на Сербию, конечно же, оказывается беспрецедентное давление, и мы не можем исключать, что там используются всем уже хорошо известные технологии по провоцированию «цветных революций».

Но мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация в Сербии должна быть урегулирована без стороннего вмешательства. Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, поблагодарил Лаврова за понимание ситуации в стране.