Каллас в Армении: страна берет курс на «евроинтеграцию»

Сегодня в Ереване принимали главу евродипломатии Каю Каллас. Теперь отношения ЕС и Армении выходят за рамки экономических.

Стороны официально начали консультации в сфере безопасности и обороны. Все подробности у корреспондента «Известий» Ивана Литомина. Он передает из Еревана.

«Вокруг визита еврочиновницы Каи Каллас в Ереване — ажиотаж. Очень много полиции: каждые 50 метров буквально стоят наряды на дороге. Причем, вот эту улицу, прилежащую к министерству иностранных дел Армении, перекрыли», — рассказывает корреспондент.

С самого утра — встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. И сразу — громкое заявление о сотрудничестве в сфере обороны.

«Мы обсудили гибридную деятельность России во всех соседних странах. Ключевую роль играет приверженность Армении демократии и свободе. Эти ценности необходимо защищать, особенно перед лицом гибридных угроз, дезинформации и иностранного вмешательства», — заявила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Кая Каллас.

Какие вызовы Европа собирается преодолевать вместе с Арменией — очевидно. Кажется, республика становится новой площадкой для противостояния с Россией.

В Ереване разыгрывают уже давно известный сценарий: дестабилизация общества, путь на так называемую «евроинтеграцию». Финансовая поддержка уже есть: 270 миллионов евро на ближайшие три года.

Министр Мирзоян, кстати, мог бы быть сегодня на встрече глав МИД ОДКБ в Киргизии, но демонстративно выбрал общение с Каллас. Армения берет курс на Европу. Европа в свою очередь поддерживает армянское правительство — даже в репрессиях и гонениях на церковь. Хотя вслух об этом говорить, похоже, стесняются.

Ни во время, ни после встречи с главой местного МИДа Каллас никак не прокомментировала громкие аресты. Мы пытались спросить ее об этом.

Общаться Каллас в Армении желает только с лояльными СМИ.

«В этот критический момент я рада объявить, что мы предоставим существенное финансирование независимым СМИ для их работы в Армении, что поддержит демократию и устойчивость», — продолжила Каллас.

Поддерживать устойчивость армянской демократии у европейцев пока получается лишь в соцсетях. Президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем Twitter, что спецназ и силовики в церкви — это, да-да, — борьба с, цитата, «дестабилизацией демократии».

Истинная демократия в Армении, судя по всему, это ночной суд, отряды полиции, задержание сторонников церкви, обвинение архиепископов в публичных призывах к захвату власти и свержению конституционного строя. Микаэл Аджапахян — глава Ширакской епархии, арестованный накануне, и архиепископ Баграт Галстанян, были переведены в спецкамеру СНБ. Туда, где сидят террористы и головорезы.

«В ЕС Армению не ждут и ждать не будут. Нет, у Европы нет ни ресурсов, это первое, и самое главное, ни желания защищать Армению от врагов. Потому что с врагами Армении у европейцев очень хорошие конструктивные отношения», — считает политолог Арман Абовян.

Речь, конечно же, про Азербайджан, который имеет большую поддержку со стороны Турции и лично Эрдогана. Но врагом Армении сегодня называют и тех, кто встает на защиту церкви.

Крупнейший бизнесмен Самвел Карапетян арестован. Он был одним из первых, кто высказался в защиту Католикоса. И пока Карапетян в СИЗО, правоохранители уничтожают его бизнес. Закрывают заведения общепита. Или вот: борются с баннерами в его поддержку.

«Второй час уже коммунальщики пытаются содрать этот баннер с торгового центра «Ташир». Баннер в поддержку Самвела Карапетяна, с его портретом. И с надписью «Свободу Самвелу Карапетяну!»— рассказывает корреспондент.

Сам же Пашинян предложил обществу отказаться от критики власти и наложил вето на оскорбительные высказывания в общественной дискуссии. С первого по пятое июля. И да, это тоже армянская демократия.