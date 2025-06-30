«Наслаждаюсь семейной жизнью»: Агата Муцениеце уходит в декрет

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 17 0

Агата Муцениеце уходит в декрет на неопределенный срок

Агата Муцениеце уходит в декрет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Актриса ждет ребенка от аккордеониста Петра Дранга.

Актриса Агата Муцениеце собирается уходить в декретный отпуск. Об этом она сообщила в интервью изданию «Леди Mail».

Сейчас артистка задействована в съемках комедийного сериала. Однако после этого проекта работы в планах знаменитости нет.

«„Химкинские ведьмы“ (сериал. — Прим. ред.) будут сниматься до середины августа. Дальше — ухожу в декрет и наслаждаюсь семейной жизнью до определенного времени. До какого — пока не решила», — заявила Агата.

Не так давно она раскрыла общественности свою беременность. Актриса ждет ребенка от аккордеониста Петра Дранги.

Кроме рождения малыша, пару в ближайшем будущем ждет еще одно радостное событие — свадьба. Сейчас возлюбленные не расписаны, однако музыкант уже попросил у артистки руку и сердце.

Для Дранги этот ребенок станет первенцем. А вот Муцениеце будет проходить через бессонные ночи, первые зубки, слова и шаги уже в третий раз. В предыдущем браке знаменитости с актером Павлом Прилучным родились двое детей: сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дранга поставил Муцениеце важное условие в начале их романа.

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