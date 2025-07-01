«Личная история»: Тишман косвенно подтвердил слухи о расставании с Паршутой
Марк Тишман намекнул на расставание с Юлией Паршутой
Фото, видео: Пресс-служба ЕМГ; 5-tv.ru
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У артистов вышли песни о потере близкого человека.
Артист Марк Тишман намекнул на расставание с певицей Юлией Паршутой. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru после выступления на фестивале «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге, где стал одним из хедлайнеров концерта «Дорожного радио».
Поводом для обсуждений стали новые релизы артистов. Весной Юлия Паршута выпустила сингл «Ода» — эмоциональную композицию о расставании. А на днях Марк презентовал песню «В мире идеальном», также посвященную завершению отношений.
«В основе моей композиции лежит личная история. Не могу сказать, что я написал ее после определенного расставания, скорее, это накопительный эффект. Я приехал на студию, аранжировщик дал мне бит, и это тот случай, когда я сразу услышал припев», — поделился Тишман.
На вопрос о возможной связи песен с Паршутой певец отреагировал сдержанно.
«Это просто совпадение. Совпадение», — заявил он.
До этого Марка Тишмана и Юлию Паршуту не раз связывали романтическими слухами. Артисты выпускали совместные песни, вместе появлялись на мероприятиях и нередко подогревали интерес поклонников. Однако официально они всегда называли свои отношения дружбой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юля Паршута думает о счастье и одиночестве.
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