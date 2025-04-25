«Ты можешь выбирать путь развития»: Юлия Паршута о счастье и одиночестве

По мнению певицы, современные женщины не боятся жить без партнера, но все еще нуждаются в любви.

Актриса и певица Юлия Паршута порассуждала о женском счастье и одиночестве в интервью корреспонденту 5-tv.ru на красной дорожке 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Недавно исполнительница выпустила песню «Ода», в которой есть строчка «без любви мне холодно, сердце плавит олово». По мнению артистки, женщины с горячим сердцем не могут жить без любви… Но любовь эта не всегда концентрируется вокруг мужчины. И необязательно свободная женщина будет чувствовать себя одинокой.

«Абстрактно в общем и целом без любви холодно. Любовь — это база… Неважно, есть у тебя любимый человек или нет, это просто базовое состояние души. И женщине, возможно, это более понятно — любовь ко всему, что ты видишь, чувствуешь… Просто любовь. Не только к своему родному человеку, который всегда для тебя хороший, а даже к тому, кто делает тебе неуютно», — отметила Паршута.

Современные женщины работают над осознанным отношением к жизни. Они становятся более строгими в своих требованиях, более разборчивыми. Может ли такая осознанность перейти грань и стать причиной одиночества? Этот вопрос заставил звезду задуматься. Но все же она склонилась в своем ответе к давно известной истине Омара Хайяма: «И лучше будь один, чем вместе с кем попало».

«Ты можешь быть одиноким и в браке гораздо больше, чем ты будешь один. Это тоже надо все-таки разделять — быть одним или одиноким. Поэтому лучше меньше да лучше. Хотя в отношениях безусловно человек растет, это точно отражается, и ты можешь лучше узнать себя. Но со временем ты, слава богу, уже можешь выбирать что-то более подходящее для себя, подходящий путь развития», — заключила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал о несчастье, которое приключилось с Юлией Паршутой. Этой зимой неизвестные проникли в ее квартиру, взломали сейф и украли ценности. Артистка рассказала, как справилась со стрессом после вторжения.