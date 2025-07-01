В Кривом Роге сгорела база ТЦК, что одобрили сами украинцы.

На Украине за минувшие сутки очередная атака российской армии исключительно по военным и промышленным объектам. Одним из первых на себе почувствовал удар одесский порт, через который по-прежнему завозят Киеву оружие и даже топливо.

Там же на берегу Черного моря есть несколько предприятий, где собираются безэкипажные катера.

А это уже кадры из Сумской области. Недалеко от города Конотоп не так давно были построены ангары для хранения техники, вооружений и расположения личного состава 58-й бригады ВСУ. Белые крыши и стройные ряды бараков отлично видны с воздуха, поэтому несколько беспилотников «Герань» справились с заданием на отлично.

Кстати, именно сегодня глава Министерства цифровой трансформации Украины заявил, что совместно с западными учеными совершен прорыв в разработке технологий для перехвата российских «Гераней». Специально для министра показываем одну из записей, сделанных за последние сутки.

Несмотря на все усилия ПВО, беспилотник продолжил свой путь, и, возможно, именно он нанес самый запоминающийся удар минувших суток. Это горит база ТЦК в Кривом Роге. Учитывая, сколько там уже провели принудительных мобилизаций и сколько мужчин забрали прямо с улиц, местные жители, то есть сами украинцы, засыпали социальные сети просьбами повторить удары в других городах Украины.