Киев не успевает попрошайничать.

Евросоюз сегодня продлил антироссийские санкции еще на полгода. Совет ЕС в своем официальном заявлении уточнил, что происходит все это на фоне конфликта на Украине.

А тем, кто забыл, напоминает, что в результате уже принятых 17 пакетов санкций Россия получила ограничения в торговле, финансах, энергетике, технологиях, промышленности и импорте сырой нефти. То есть абсолютно во всех сферах, однако есть нюансы.

По данным европейского центра исследований энергетики, сейчас Евросоюз тратит значительно больше денег на торговлю с Россией, чем на помощь Украине.

Например, на закупку наших энергоносителей в 2026 году уже направлено почти 22 миллиарда евро. А Киев при всей активности и опыте Владимира Зеленского в попрошайничестве получил финансирования только на 18 миллиардов евро.