Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram

Больше всего жалоб приходит из Татарстана и Нижегородской области.

Российские пользователи массово столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram. Это следует из данных сервиса по мониторингу сбоев Downdetector.

Среди регионов по количеству жалоб лидируют Республика Татарстан и Нижегородская область, на долю каждого из которых приходится по 18% обращений. Затем следует Самарская область (12%), Ульяновская область (7%) и Саратовская область (6%). Пик жалоб пришелся на 23:30 мск, тогда проблемы в работе мессенджера отмечались почти у полутора тысяч человек. Всего в период с 23:00 до 2:00 по мск поступило более восьми с половиной тысяч жалоб. По оценкам сервиса, сбои в работе Telegram заметили до 445 тысяч человек.

По данным сервиса, 49% жалоб связаны со сбоями в работе мобильного приложения, 23% пожаловались на работу сайта, а 21% — на проблемы с оповещениями. На долю общих сбоев и проблем с личным кабинетом пришлось по три и два процента соответственно.

В конце июня более трех тысяч пользователей из России столкнулись со сбоями в работе платформы Steam. Среди наиболее распространенных проблем россияне отметили общий сбой, а также загрузку сайта и мобильного приложения. К тому же трудности возникли и при входе в личный кабинет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что во всем мире пользователи заявили о массовом сбое в работе популярных интернет-сервисов.