В Башкирии в результате ДТП на питбайке погибли двое подростков

При обгоне они врезались в легковушку.

В результате ДТП в Республике Башкортостан погибли двое несовершеннолетних. Инцидент произошел в Калтасинском районе республики. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

«Авария произошла сегодня вечером в Калтасинском районе республики на 179-м км автодороги Уфа — Янаул. По предварительным данным, 14-летний житель Янаула за рулем питбайка при обгоне совершил столкновение со встречной Lada Granta под управлением 19-летнего местного жителя», — отмечается в материале.

В ведомстве уточняют, что водитель питбайка скончался при ДТП до приезда скорой помощи. Его 14-летний пассажир из Нефтекамска умер при транспортировке в медучреждение.

Для координации работы на место выехал заместитель Севастьянова подполковник полиции Эдуард Идрисов. Для выяснения обстоятельств произошедшего привлечены эксперты-криминалисты регионального МВД, а также следственно-оперативная группа.

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