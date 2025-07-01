В Башкирии в результате ДТП на питбайке погибли двое подростков

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 27 0

В Башкирии в результате ДТП на питбайке погибли двое подростков

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Владимир Севастьянов/V_Sevastyanov; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При обгоне они врезались в легковушку.

В результате ДТП в Республике Башкортостан погибли двое несовершеннолетних. Инцидент произошел в Калтасинском районе республики. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.

«Авария произошла сегодня вечером в Калтасинском районе республики на 179-м км автодороги Уфа — Янаул. По предварительным данным, 14-летний житель Янаула за рулем питбайка при обгоне совершил столкновение со встречной Lada Granta под управлением 19-летнего местного жителя», — отмечается в материале.

В ведомстве уточняют, что водитель питбайка скончался при ДТП до приезда скорой помощи. Его 14-летний пассажир из Нефтекамска умер при транспортировке в медучреждение.

Для координации работы на место выехал заместитель Севастьянова подполковник полиции Эдуард Идрисов. Для выяснения обстоятельств произошедшего привлечены эксперты-криминалисты регионального МВД, а также следственно-оперативная группа.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал, что количество ДТП с тяжелыми последствиями и гибелью людей на дорогах компании по отношению к прошлому году сократилось на 25%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Тобольске Тюменской области столкнулись электросамокат и легковой автомобиль.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.53
0.06 92.27
-0.01
Повезет Близнецам, Весам и Водолеям: гороскоп на июль 2025 года для всех...

Последние новости

3:25
Вам-то зачем? Германия хочет собственное ядерное оружие
3:10
Санкции не помеха: Европа тратит больше денег на торговлю с РФ, чем на помощь Украине
2:55
В Башкирии в результате ДТП на питбайке погибли двое подростков
2:35
«Наращивать жилищное строительство»: Путин назвал приоритеты для новых регионов РФ
2:15
Российские пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram
2:00
Выше 45 градусов: аномальная жара в Европе скоро достигнет своего пика

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
Разворот в сторону Украины? Чего ждать в случае введения США пошлин в 500%
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025