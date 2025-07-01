«Людям нужен голос»: Маск предложил создать новую политическую партию в США

По словам миллиардера, она будет по-настоящему заботиться о гражданах.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предложил создать в США новую политическую партию, целью которой будет помощь людям. По его словам, Демократическая и Республиканская партии действуют как одна единая. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Маска, голосование по законопроекту об увеличении государственного долга США на пять триллионов долларов указывает на то, что американцы живут в однопартийной системе. Предприниматель назвал ее «партией поросенка Порки». Он отметил, что пришло время создать новую партию, которая будет «по-настоящему заботиться о людях».

«Если этот безумный законопроект о расходах будет принят, на следующий день будет сформирована партия „Америка“. Нашей стране нужна альтернатива демократическо-республиканской однопартийной партии, чтобы у людей действительно был голос», — отметил бизнесмен.

В начале июня Маск резко раскритиковал новый проект федерального бюджета США, который предложила администрация Дональда Трампа. Бизнесмен и вовсе назвал его «отвратительной мерзостью». По мнению миллиардера, новый проект увеличит дефицит бюджета до 2,5 триллиона долларов. Также он возложит непосильное долговое бремя на американцев. Спустя два дня, 5 июня, Маск публично поддержал идею об объявлении импичмента Трампу. Тем временем глава Белого дома заявил, что расторжение всех контрактов с Илоном — это самый простой способ сэкономить бюджетные средства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Илон Маск охарактеризовал одобренный сенатом законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах как «политическое самоубийство» для Республиканской партии.