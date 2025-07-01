Шесть торговых павильонов сгорело в Донецке после обстрела ВСУ

Минимум шесть торговых павильонов сгорело в Донецке из-за обстрела ракетами Вооруженных сил Украины (СВУ). Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, который побывал на месте происшествия.

Центр Донецка вечером 30 июня подвергся обстрелу со стороны Украины, в результате которого сильно пострадал рынок «Сокол».

«Одна из ракет попала в самый центр торговых павильонов. Начался пожар. Сотрудники МЧС до поздней ночи пытались локализовать огонь, но, к сожалению, минимум шесть торговых павильонов полностью сгорели. У остальных выбиты стекла, оплавилась пластиковая обшивка», — уточнил корреспондент.

По предварительной информации, применялись высокоточные ударные крылатые ракеты большой дальности производства либо Великобритании, либо Франции. Точная модель оружия будет определена после экспертизы.

Сейчас известно об одной погибшей женщине, кроме того, два человека получили ранения различной степени тяжести.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник вел огонь по мирному кварталу, где отсутствует вооружение и военная техника», — добавил следователь СК РФ.

Повреждения также получили жилые дома, автомобили и другие гражданские объекты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что обломки дрона боевиков ВСУ повредили стекла в доме на севере Таганрога.