Врач-дерматовенеролог назвала способы защиты ног от грибка в летнее время

Высокая влажность и жара создают условия для быстрого распространения инфекции.

Летнее время традиционно связано с повышенным риском грибковых заболеваний стоп и ногтей. Как объяснила Life.ru врач-дерматовенеролог Ирина Гончакова, этому способствуют влажный климат, усиленное потоотделение и частый контакт с зараженными поверхностями.

Основными местами, где можно подхватить грибок, остаются общественные бассейны, сауны, бани и аквапарки. Чтобы снизить риск заражения, врач советует выбирать открытую обувь с хорошей вентиляцией, не удерживающую влагу и позволяющую коже оставаться сухой.

Грибковые инфекции проявляются по-разному. При микозе кожа краснеет, зудит и шелушится, может появляться неприятный запах. При онихомикозе ногти меняют цвет, утолщаются и деформируются. При появлении симптомов важно обратиться к специалисту и пройти полное лечение.

Терапия должна включать обработку обуви и предметов личной гигиены, так как грибок легко возвращается и может передаваться между членами семьи.

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