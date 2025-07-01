Врач-дерматовенеролог назвала способы защиты ног от грибка в летнее время

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 27 0

Дерматолог Гончакова: риск заражения грибком ног в летнее время увеличивается

Врач рассказала, как летом защитить ноги от грибка и сохранить здоровье кожи

Фото: www.globallookpress.com/Olaf Krüger

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Высокая влажность и жара создают условия для быстрого распространения инфекции.

Летнее время традиционно связано с повышенным риском грибковых заболеваний стоп и ногтей. Как объяснила Life.ru врач-дерматовенеролог Ирина Гончакова, этому способствуют влажный климат, усиленное потоотделение и частый контакт с зараженными поверхностями.

Основными местами, где можно подхватить грибок, остаются общественные бассейны, сауны, бани и аквапарки. Чтобы снизить риск заражения, врач советует выбирать открытую обувь с хорошей вентиляцией, не удерживающую влагу и позволяющую коже оставаться сухой.

Грибковые инфекции проявляются по-разному. При микозе кожа краснеет, зудит и шелушится, может появляться неприятный запах. При онихомикозе ногти меняют цвет, утолщаются и деформируются. При появлении симптомов важно обратиться к специалисту и пройти полное лечение.

Терапия должна включать обработку обуви и предметов личной гигиены, так как грибок легко возвращается и может передаваться между членами семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последствиях аномальной жары в Европе.

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