Выше 45 градусов: аномальная жара в Европе скоро достигнет своего пика

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 15 0

Bloomberg: аномальная жара в Европе достигнет своего пика в ближайшие дни

Выше 45 градусов: аномальная жара в Европе скоро достигнет своего пика

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Это может поставить под угрозу работу электросетей и вызвать чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.

В ближайшие дни аномальная жара, обрушившаяся на страны Западной Европы, достигнет своего пика. Местами температура превысит +40 градусов, что может поставить под угрозу работу электросетей и вызвать чрезвычайные ситуации в области здравоохранения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Цены на электроэнергию по всей Европе растут, поскольку жара увеличивает спрос на охлаждение, одновременно заставляя некоторые ядерные реакторы ограничивать производство», — отмечается в материале.

Британская газета The Guardian же сообщает о том, что экстремально жаркая погода зафиксирована в Португалии, Франции, Испании, Италии, Британии и Греции. По данным издания, во Франции впервые в истории предупреждения о жаре охватили почти всю материковую часть страны — практически 88% департаментов (административных районов). Власти просят предприятия адаптировать часы работы, чтобы защитить сотрудников от жары. Также в стране полностью или частично закроют 200 государственных школ.

В большинстве городов Италии в воскресенье был объявлен самый высокий уровень предупреждения о жаре. Количество госпитализаций в самых жарких регионах, среди которых Тоскана, выросло на 20%. На фоне этого власти рекомендуют жителям не выходить на улицу с 11:00 утра по 18:00 вечера (с 12:00 по 19:00 мск).

Аномальная жара зафиксирована и в Центральной Европе. Температура в некоторых частях Германии уже к среде может достичь +40. В ряде городов ФРГ вводятся ограничения на забор воды. В Великобритании также фиксируется аномальная жара. В Лондоне и на юго-востоке Англии температура воздуха на этой неделе может достичь +34 градусов.

По данным издания, в городе Мора, расположенном примерно в ста километрах к востоку от Лиссабона, зафиксирована температура +46,6 градусов. Специалисты метеослужбы работают над подтверждением данных показателей как нового рекорда для июня.

В Испании воздух прогрелся до рекордных +46 градусов. Такая температура зафиксирована на юго-западе страны в муниципалитете Эль-Гранадо, провинция Уэльва. Не отстают и другие регионы. Так, в Кордове зафиксировали 44 градуса тепла. По прогнозам синоптиков, на севере и северо-западе страны температура продолжит расти, особенно в Кантабрийском регионе и Галисии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, когда в Москву и Подмосковье вернется теплая и сухая погода.

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