Дурной пример заразителен: женщина дала вейп орангутану в сафари-парке «Тайган»

Там чуть больше недели назад лев напал на директора Олега Зубкова.

Крымскому сафари-парку «Тайган» грозит новая проверка. Дело в том, что там накануне посетительница научила курить огромного орангутана.

Они сидели по разные стороны клетки и смолили, как старые друзья. А потом девушка еще и выложила эту запись в соцсети. Мы спросили ее: зачем?

«Пример передо мной был, решила тоже сделать. Если бы не было примера, то не подумала бы это сделать», — рассказала Анастасия Лучкина.

И тут, конечно, вопрос не только к посетительнице. Ей, кстати, придется пройти дисциплинарную комиссию, так как она занимается боксом и после такого случая будет решаться, имеет ли она право выступать за какую-либо команду.

Но главная проблема, конечно, в безопасности на территории парка. Чуть больше недели назад, когда лев напал на директора сафари Олега Зубкова, сотрудники начали уверять, что все нормы безопасности соблюдены, посетителям уж точно ничего не угрожает.

Но тогда им напомнили о годовалом ребенке, которому лев откусил палец. А сегодня мы видим подростка, сидящего вплотную к клетке и рискующего оказаться в объятиях дикого животного.