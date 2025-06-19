Павел Дуров составил завещание и не забыл ни одного из своих 100 с лишним детей

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Павел Дуров составил завещание на фоне рисков из-за его работы по защите свобод

Павел Дуров составил завещание

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Почему отпрыски основателя Telegram смогут получить доступ к наследству только через 30 лет?

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что составил завещание. Он счел это необходимым из-за рисков, связанных с его деятельностью по защите свобод. Кроме того, в интервью французскому журналу Le Point предприниматель раскрыл условия своей последней воли. В частности, его дети смогут получить доступ к состоянию только через 30 лет после смерти бизнесмена.

«Совсем недавно я составил завещание. Я решил, что мои дети получат доступ к моему состоянию не раньше чем через 30 лет, начиная с сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы они жили, как обычные люди, чтобы они сами строили свою жизнь, учились себе доверять, чтобы они умели создавать, а не чтобы они зависели от банковского счета», — сказал Дуров.

Основателю Telegram 40 лет, однако он уже задумывается о наследии, так как считает, что его работа «несет в себе риски». Как отметил Дуров, защищая свободы, можно нажить себе «много врагов, в том числе в могущественных государствах». Поэтому он и хочет защитить детей, созданную им компанию и сохранить ее верной своим ценностям.

В мае Павел Дуров заявил, что глава французской разведки Николя Лернер просил его заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне выборов президента, но получил отказ. На это отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявив, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал Дурова для управления выборами в Румынии. Ранее Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года по подозрению в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, за которые может лишиться свободы на десять лет

Официально Дуров приходится отцом шестерым детям от трех женщин. По словам предпринимателя, недавно в Дубае у него родился сын, но из-за запрета покидать Францию он пропускает первые месяцы жизни мальчика и не может оформить ему паспорт. Кроме того, Дуров утверждает, что у него еще более ста детей в 12 странах, появившихся на свет благодаря донорству спермы. Все они — равноправные наследники состояния бизнесмена. Он планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети, если захотят, нашли друг друга.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дуров рассказал, каково ему было во французской тюрьме.

Тема:
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