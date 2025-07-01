В Крыму прошло памятное мероприятие о военкоре «Известий» Федорчаке

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 29 0

Журналист погиб 24 марта в зоне СВО.

В Крыму прошло памятное мероприятие о военкоре «Известий» Федорчаке

Фото: администрация Нижнегорского района Крыма

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В Нижнегорском районе Крыма состоялось мероприятие, посвященное памяти военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Почетным гостем мероприятия стал председатель Госкомитета по молодежной политике республики Алексей Зинченко. Также на встрече присутствовали генеральный директор ТРК «Крым» Вадим Первых, а также родители журналиста.

Участники собрались возле посвященного Федорчаку мурала, созданного по инициативе Государственного комитета молодежной политики Крыма, чтобы вместе сделать памятное фото.

Встреча прошла в теплой, искренней атмосфере. Присутствующие обсудили значимость работы военного корреспондента, важность донесения достоверных сведений с фронта и необходимость сохранять память о героях, которые ценой собственной жизни отстаивали правду.

Александр Федорчак погиб в зоне спецоперации 24 марта. Ему посмертно присвоили звание почетного гражданина Нижнегорского района Крыма. Также президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Федорчака орденом Мужества посмертно.

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