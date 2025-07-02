Шоу-биз за неделю: Иванченко в ремейке «Моя прекрасная няня», Джиган оскорбляет «карликов»

За прошедшую неделю в шоу-бизнесе случилось многое: пока одни артисты эпатажно делились своим мнением, встретив осуждение, другие искали свое новое место. Ну а кто-то тосковал по утраченному.

Рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштеин. — Прим. ред.) жестко оскорбил людей низкого роста, певица MIA BOYKA (Мария Бойко. — Прим. ред.) вновь выступила против трендов молодежи, а юбилей иноагента Валерия Меладзе* превратился в грустный тромбон. Это новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Джиган

На одном из шоу рэпер Джиган решил унизить всех обладателей низкого роста. Артист называл их карликами, придумывал пошлые и грубые рифмы и вообще не ограничивал себя в выражениях. Занятно, что рост рэпера-гиганта всего 172 сантиметра. Да и его все равно никто из остальных участников программы так и не поддержал. Но Джиган искренне был уверен, что с высоты своего роста может говорить все, что хочет, не боясь последствий. Ну а что, люди повыше и не услышали бы, возможно.

MIA BOYKA

Поп-исполнительница MIA BOYKA вновь решила осудить современные тренды. Теперь гнев певицы пал на новомодные игрушки Лабубу. Артистка углядела в них что-то демоническое и пугающее. К несчастью, одна девочка решила подарить монстра своему кумиру, за что и получила очередную нравоучительную тираду прямо со сцены.

Валерий Меладзе*

Иноагент Валерий Меладзе* отметил свое 60-летие в Италии. Прошлые юбилеи артист отмечал с размахом в Кремле, но на старости лет ему пришлось довольствоваться только несколькими родственниками. Несмотря на это, певец потратил на торжество миллион рублей, но развлекать гостей ему пришлось самому. Меладзе подарили трубу, и он, обливаясь потом, пытался что-то на ней исполнить. Да, от былой помпезности исполнителя не осталось ни следа.

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Марк Эйдельштейн

Все думали, что звезда «Аноры» актер Марк Эйдельштейн решил променять сцену на модные показы, пока в истории вдруг не появилась женщина.

Артист стал постоянно участвовать в различных мероприятиях и находить себе все новые связи. Но недавно молодую звезду заподозрили в романе с модным фотографом Надей Ли Коэн. В сети начали появляться фотографии, на которых знаменитости прекрасно проводят вечер вместе. И многие заметили, что молодые люди хорошо подходят друг другу, вплоть до причесок. Неужели Марку так сильно не нравилось, когда его упускали фотографы?

Олеся Иванченко

Гуру натальных карт телеведущая Олеся Иванченко решила продолжить дело заслуженной артистки Российской Федерации Анастасии Заворотнюк и сыграть главную роль в ремейке «Моя прекрасная няня». Он станет первым подобным проектом для юмористки. Многие уже сейчас со скепсисом относятся к подобной авантюре, боясь, что Иванченко может не справиться, но вероятно, она успеет заранее по звездам предсказать все трудности. К тому же, в сети уже успели подметить некое сходство даже во внешности между актрисами.

Что ж, как покажет себя телеведущая, станет ясно уже на премьере, но интересно, будет ли она делать расклады для своих киновоспитанников? Но мы-то с вами знаем, что звезды нередко врут и ошибаются, поэтому на судьбу надейся, а сам не плошай.

Это были новости недели шоу-бизнеса и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

*признан иноагентом минюстом на территории РФ