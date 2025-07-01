На 43-м году жизни умерла звезда «Скандала в Чхонддам-доне» Ли Со-и

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 56 0

О трагедии сообщил менеджер актрисы.

На 43-м году жизни умерла звезда «Скандала в Чхонддам-доне» Ли Со-и

Фото: Instagram*/hyeri_0609

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Актриса Ли Со-и, известная по ролям в дораме «Скандал в Чхонддам-доне» и фильмам «Король» и «Мистер и Миссис Икс», умерла в возрасте 43 лет, пишет издание Koreaboo. Сообщение о ее кончине появилось 1 июля в официальных соцсетях, однако, по словам менеджера, трагедия произошла еще 20 июня. Причина смерти не раскрывается.

«Я знаю, это шок и боль, но прошу: молитесь, чтобы она ушла в прекрасное место», — написал менеджер.

Ли Со-и родилась 18 апреля 1982 года под именем Сон Су Ен. Широкую известность получила в 2013 году после исторической драмы MBC «Хо Чжун: Оригинальная история». Затем снялась в «Скандале в Чхонддам-доне» и сатирической комедии «Мистер и Миссис Икс».

Актриса выделялась выразительностью и глубиной ролей, а зрители ценили ее тихий шарм и теплую экранную энергетику.

Кроме актерской карьеры, Ли Со-и имела редкое академическое образование — она окончила Университет иностранных языков Хангук, где изучала чешский и словацкий языки, а затем поступила в аспирантуру Национального университета Пусана. Среди поклонников актриса была известна как активная болельщица бейсбольной команды Lotte Giants, регулярно делясь фото и комментариями с матчей.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер экс-главный редактор Marvel Comics Джеймс Шутер.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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