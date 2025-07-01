Лидера азербайджанской ОПГ Шахина Шыхлински задержали в Екатеринбурге

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 16 0

Ранее в Свердловской области были арестованы несколько участников преступной группы.

Лидера азербайджанской ОПГ Шахина Шыхлински задержали в Екатеринбурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Екатеринбурге задержали лидера азербайджанской организованной преступной группы (ОПГ) Шахина Шыхлински. Об этом сообщил источник «Известий».

Ранее в Свердловской области правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, состоящей из представителей этнической группы. Ее участники подозреваются в совершении ряда убийств и покушений на убийство, которые были совершены в Екатеринбурге несколько лет назад.

Суд заключил под стражу пять фигурантов дела — Акифа, Аяза, Бакира и Мазахира Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева. Шахин Лалаев ожидает избрания меры пресечения.

По версии следствия, задержанные могут быть причастны к убийствам предпринимателя азербайджанского происхождения Юниса Пашаева в 2001 году и владельца одной из городских овощебаз Икрама Гаджиева в 2011-м, а также к покушению на убийство в 2010 году. Мотив — борьба за сферы влияния в бизнесе.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Баку арестовали главу редакции «Sputnik Азербайджан» и шеф-редактора. Еще накануне азербайджанские правоохранители проводили в офисе агентства «операцию».

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.42
-0.11 92.74
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:04
Лидера азербайджанской ОПГ Шахина Шыхлински задержали в Екатеринбурге
20:50
Мальчик умер после отравления в гостях у бабушки в Омской области
20:34
Избегайте с ней встречи: что нужно знать о гюрзе — самой ядовитой змее в России
20:18
«У них много долгов»: Виктория Боня раскрыла тайны семьи юной невесты Лепса
20:02
«С шестого класса определилась»: как Куртукова добилась успеха
19:46
Лоточники — все: в Петербурге запретили разносную торговлю в общественных местах

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
«Плюс-минус тоже лысый»: Рудова о том, кто лучше — Колокольников или Борисов
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025