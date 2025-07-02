«Не имеет значения»: Волочкова о желании ее дочери сменить фамилию

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Анастасия Волочкова обвинила жену бывшего избранника в привлечении внимания

Волочкова высказалась про отречение от нее дочери

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сейчас звезда полностью погружена в работу.

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее особо не интересует, как живет наследница Ариадна. Об этом написали 7Дней.ru.

По словам артистки, дочь может брать фамилию мужа — Григорян, если хочет этого, поскольку сама звезда сосредоточена на работе и не вмешивается в дела девушки.

Танцовщица отметила, что в настоящий момент сосредоточена на собственной жизни, пусть и внимание к ее фамилии принесло удовольствие.

«Я сейчас в процессе создания нового спектакля, драматического. Все остальное не имеет для меня значения. Но мне приятно, что в очередной раз все новости крутятся вокруг фамилии Волочкова», — поделилась она.

К тому же Анастасия назвала привлечение внимания общественности к ситуации провокацией со стороны мачехи Ариадны, журналистки Елены Николаевой. С дочерью Волочкова, как она пояснила, ссориться не собирается.

«То, что люди хотят пропиариться на моем имени, — разве вам это неизвестно?» — подытожила артистка.

До этого Волочкова хвалила свою фамилию, призывая Ариадну ее не менять для продолжения династии.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь готовит неприятный «сюрприз» для Волочковой.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.42
-0.11 92.74
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:35
Израиль готов снова ударить по Йемену в ответ на обстрелы
1:15
«Не имеет значения»: Волочкова о желании ее дочери сменить фамилию
0:55
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
0:38
«Всю жизнь чья-то любовница»: избранница Лепса осудила слова Виктории Бони
0:20
«Меня это пугает»: Гузеева высказалась после инцидента с мошенничеством
23:59
На фоне аномальной жары Европа стала нуждаться еще больше в российском газе

Сейчас читают

Семья студента Гукежева сказала, как он погиб, спасая девочку от дрона ВСУ
Энергорынок за неделю: Россия сама нашла Европе замену украинского транзита
Прямая трансляция праздника выпускников «Алые паруса — 2025»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025