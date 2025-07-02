Корабль «Прогресс МС-29» закончил свою семимесячную миссию на МКС
От отстыковался от станции и входит в плотные слои атмосферы, где сгорит.
Фото, видео: Roscosmos.ru; 5-tv.ru
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Прямо в эти минуты на огромной скорости к Земле несется грузовой корабль «Прогресс МС-29», который сегодня закончил свою семимесячную миссию на МКС.
В ближайшие 20 минут он войдет в плотные слои атмосферы и сгорит. Обломки могут упасть в южной части Тихого океана, где нет судоходства.
И сегодня уже другой космический курьер установлен на стартовый стол Байконура. Ракета-носитель «Союз» с кораблем «Прогресс МС-31» отправится на орбиту 3 июля.
На борту более двух с половиной тонн грузов — это и продукты для российского экипажа международной космической станции, и оборудование для научных экспериментов.
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