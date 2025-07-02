США приостановили поставки оружия на Украину
Возможная причина: запасы Пентагона существенно сократились.
Фото, видео: Michael Matthey/ТАСС; 5-tv.ru
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И на фоне серьезных боевых потерь Украины на фронте некогда главные спонсоры режима Зеленского — Соединенные Штаты Америки — прекращают поставки целого ряда вооружений. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.
Прежде всего, это коснется ракет, в том числе для систем противовоздушной обороны Patriot, а также других высокоточных боеприпасов.
Как сообщает издание Politico, решение приняли после оценки арсенала Пентагона. Администрация Байдена направила Украине столько оружия, что складские запасы самих Соединенных Штатов сейчас критически истощены.
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