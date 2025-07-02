И на фоне серьезных боевых потерь Украины на фронте некогда главные спонсоры режима Зеленского — Соединенные Штаты Америки — прекращают поставки целого ряда вооружений. Об этом заявили в пресс-службе Белого дома.

Прежде всего, это коснется ракет, в том числе для систем противовоздушной обороны Patriot, а также других высокоточных боеприпасов.

Как сообщает издание Politico, решение приняли после оценки арсенала Пентагона. Администрация Байдена направила Украине столько оружия, что складские запасы самих Соединенных Штатов сейчас критически истощены.