В России планируют создать базу голосов мошенников

Искусственный интеллект и биометрические технологии защитят россиян от телефонных мошенников. Для этого в стране планируют создать базу потенциально опасных голосов. Как выяснили «Известия», такую возможность сейчас прорабатывают в Минцифры.

Доступ к базе данных получат операторы связи.

Искусственный интеллект будет отслеживать звонки и сопоставлять их со звуковыми шаблонами. И в случае совпадения сообщит об угрозе мошенничества, автоматически прервав разговор.