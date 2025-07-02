«Звезда номер один»: певица Овсянникова о планах выхода на международную арену

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Певица Овсянникова собирается стать известной у иностранцев через полгода

«Звезда номер один»: певица Овсянникова о планах выхода на международную арену

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Коллеги, по словам звезды, ее не принимают.

Певица Марго Овсянникова рассчитывает прославиться на международном уровне уже в конце текущего года. Об этом она заявила рассказала Super.ru.

По словам исполнительницы, у нее в планах превзойти собственную планку и обрести известность не только среди российских поклонников, но и у иностранцев.

«Буквально полгодика максимум, и я планирую стать уже не только звездой номер один в России, но и выйти на мировую арену», — пояснила она.

При этом Марго добавила, что многие коллеги до сих пор не приняли ее из-за страха конкуренции и в принципе не выражают особой любви.

«Если я звезда номер один, никто не хочет быть звездой номер два. Поэтому то, что они как-то расстроились и как-то меня нелестно комментировали, — они показали себя своему зрителю. И я только помогла снять маски», — прокомментировала свое видение Овсянникова.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Овсянникова раскритиковала свадебный подарок блогера Николая Сердюкова для его жены телеведущей Ксении Бородиной.

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