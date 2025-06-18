Не остров: певица Овсянникова раскритиковала подарок Сердюкова для Бородиной
Певица Овсянникова раскритиковала подарок Сердюкова для Бородиной
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
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Артистка поддержала позицию другой звезды «Дома-2» Ольги Бузовой в отношении мужчин.
Певица Марго Овсянникова раскритиковала подарок блогера Николая Сердюкова, который он преподнес телеведущей Ксении Бородиной перед их свадьбой. Об этом сообщает издание StarHit.
Сердюков, перед тем как узаконить отношения со звездой «Дома-2», сделал ей необычный подарок — шины для автомобиля. Столь неромантичный презент шокировал Овсянникову, которая не понимает, зачем телеведущей такой муж.
«Я желаю всем женщинам, чтобы им дарили машины, квартиры, самолеты, острова — особенно таким, как Ксения Бородина или Ольга Бузова. И я понимаю Ольгу Бузову, да. Лучше быть одной, чем обеспечивать какого-то мужчину», — заявила исполнительница.
Она уточнила, что не знает подробностей отношений Николая и Ксении, однако данную ситуацию все же считает показательной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер Леонид Дзюник раскритиковал талант певицы Марго Овсянниковой. Вместо работы в шоу-бизнесе он предложил артистке попробовать себя в другой сфере деятельности.
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