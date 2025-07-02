В Забайкалье ликвидировали лесные пожары на площади 250 тысяч гектаров

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Край горит не первый месяц. Еще в апреле власти ввели режим ЧС.

В Забайкалье ликвидировали лесные пожары на площади 250 тысяч гектаров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ботвинский Даниил

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В Забайкальском крае, где уже не первый месяц бушуют лесные пожары, ликвидировали 16 очагов возгорания, общая площадь которых составила 250 тысяч гектаров. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального Минприроды в официальном Telegram-канале.

«За минувшие сутки лесопожарные формирования ликвидировали 16 очагов возгорания общей площадью 250 тысяч гектаров в Тунгиро-Олекминском, Акшинском, Сретенском, Тунгокоченском, Хилокском и Читинском округах», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, региональные службы сумели справиться еще с восемью лесными пожарами на площади в семь тысяч гектаров в Кыринском, Нерчинском, Улетовском и Тунгиро-Олекминском округах. Кроме того, борьба с огнем продолжается в Борзинском, Улетовском, Хилокском, а также в Александрово-Заводском и Тунгиро-Олекминском округах — это девять очагов возгорания на площади 1,4 тысячи гектаров.

Прежде губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил о локализации самого крупного лесного пожара на площади 220 тысяч гектаров, протяженность кромки возгорания составляет почти 300 км.

Власти объявили пожароопасный сезон на территории Забайкалья 24 марта. Уже 7 апреля в лесах был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. К концу месяца этот статус изменился — чтобы привлечь дополнительные ресурсы, в регионе установили режим ЧС федерального уровня.

Огонь начал распространяться из-за выжигания сухой травы и непотушенных костров, то есть из-за действий человека. С начала года край потерял более 2,3 миллиона гектаров леса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за пожаров в Турции эвакуировали 50 тысяч человек.

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