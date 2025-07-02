Мерц: Германия не станет стороной конфликта на Украине

Эфирная новость 22 0

Канцлер Германии готов дать Незалежной ракеты Taurus, но управлять ими должны не немцы.

Фото, видео: Karl-Josef Hildenbrand/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Германия все еще готова дать Украине ракеты Taurus. Но с оговоркой. Использовать их будут именно украинские военные, а не немецкие.

Германия не хочет становиться прямым участником конфликта, несмотря на военную помощь, которую оказывает Киеву. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Очевидно, что если мы поставим Taurus, это оружие будут использовать не немецкие солдаты, а украинские. Проблема в том, что эта система чрезвычайно сложна. Нужно как минимум полгода, чтобы научить солдат с ней обращаться. Поэтому эти поставки мы не согласовали. Я говорил это Зеленскому, мы обсуждаем это с партнерами, но одно совершенно точно: Германия не станет стороной конфликта», — сообщил политик.

Но в Москве считают иначе: даже после обучения украинские военные все равно не смогут управлять этими ракетами без участия немецких специалистов. Так что при отправке «таурусов» Германия все равно окажется в центре боевых действий.

+11° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
78.42
-0.11 92.74
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:04
Мерц: Германия не станет стороной конфликта на Украине
13:48
Морское КБ «Алмаз» получило почетный знак «За успехи в труде»
13:31
Канье Уэсту запретили въезд в Австралию
13:15
Перевозчики в России просят адаптировать автомобили под такси
12:59
Песков прокомментировал ситуацию вокруг задержания россиян в Баку
12:42
Апатия и сонливость: психолог рассказала о состоянии россиян во время дождя

Сейчас читают

Почему Азербайджан ведет себя столь вызывающе?
Расчеты FPV-дронов ВС РФ ударили по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025