Глава МИД Ирана: Тегеран сможет восстановить процесс обогащения урана

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Аракчи: Иран обладает ресурсами для возобновления обогащения урана

Фото, видео: Reuters/MAXAR TECHNOLOGIES; 5-tv.ru

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На предприятия не собираются пускать представителей МАГАТЭ.

Ядерные объекты Ирана получили серьезные повреждения во время атаки США. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

Но в интервью CBS он поделился, что у Тегерана есть ресурсы, чтобы возобновить процесс обогащения урана в течение нескольких месяцев. Однако экспертов международного агентства по атомной энергетике на предприятия не пустят. Президент Ирана подписал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

Ранее Тегеран обвинил организацию в предоставлении Израилю и США секретной информации. И выясняются новые подробности. Как узнало издание The Grayzone, в агентство внедрился британский разведчик. В его послужном списке уже есть передача данных, которые позволили Западу ввести санкции против Ирана и, по сути, развязать экономическую войну.

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