Выходите за свои пределы: китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 июля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 7 по 13 июля от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Прекрасная неделя с мрачноватым началом. Вторник, среда и пятница идеальны для большой активности. Остальные дни больше годятся для рутины. Словом, начинается месяц Водной козы весьма многообещающе.

Понедельник, 7 июля 2025 года

День Огненного быка

5-tv.ru

Первый день месяца водной козы проходит под знаком Малого Красного Охвата — одного из негативных созвездий. К тому же, Ша-Ци (убивающая или разящая энергия) оказывается в центральном дворце и не сулит совсем ничего хорошего. Вишенкой на торте является противостояние этого дня энергиям месяца — коза с быком не дружат.

В этой потасовке что-то успешное начать не получится. Структура дня «Небесное процветание» немного сглаживает общую грозовую тучу и дает надежду на удачные экзамены и работу с документами. Но предостерегает от излишеств на обеденном столе — лучше в такой день питаться правильно, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Совет: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть.

Вторник, 8 июля 2025 года

День Каменного тигра

5-tv.ru

День также известен как день пустоты Духов и Приведений. Однако тут столько счастливых созвездий, что они перекрывают негативные прогнозы. Здесь и Красный сандал, и Желтая сеть, и множество других счастливых звезд. Все они способствуют успешному началу проектов, однако закатывать пир горой, играть свадьбу и закладывать фундамент в такой день все же не рекомендуется.

Большие начинания принесут дивиденды в ближайшие два-четыре месяца благодаря поддержке счастливых звезд. Но структура «Дракон попадает в небесную тюрьму» предостерегает от завышенных запросов и ожиданий. Будьте скромнее в своих требованиях — и все получится.

Совет: улыбайтесь и сияйте, как полуденное солнце. Излучайте добрые чувства, щедрость и поддержку. Забудьте о грусти и унынии.

Среда, 9 июля 2025 года

День Земляного кролика

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Здесь мы видим множество счастливых звезд, в числе которых и Лошадь богатства, и многие другие. Этот день хорош для путешествий, ремонтов, переезда в новый дом и начала бизнес-процессов. Хорош он и для свадьбы.

Однако решать медицинские вопросы лучше в другое время из-за звезды болезней, которая дает искажения в диагнозах и трудности в медицинских процессах.

Потрудившись в этот день, получите дополнительную отдачу в течение некоторого времени, будут бонусы и приятности. Счастливая главная звезда Джи Фу и созвездие благородного человека дает успешное завершение дел, начатых сегодня.

Совет: чрезмерно строгие правила и ограничения могут причинить вред. Руководите ходом вещей, оставаясь в центре. Устанавливая разумные правила, люди упорядочивают свою жизнь.

Четверг, 10 июля 2025 года

День Стального дракона

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Здесь оказывается зловеще созвездие Разящий змей (или Пернатый змей) в паре с Красным фениксом — они делают этот день малоприменимым во всех делах.

Сегодня можно, тем не менее, отправляться на свидания, собирать долги и отдыхать. Структура дня не спешит нас обнадеживать: наказание чиновника дает препятствие во всех делах, риск предательства.

Совет: будьте деятельны и уверены в себе. Выходите за свои пределы и проникайте в суть вещей. Поощряйте ближних.

Пятница, 11 июля 2025 года

День Золотой змеи

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Обладает неплохим набором звезд — подойдет для встреч, начала обучения, старта ремонтных работ, подписания контрактов, инвестирования.

Но тексты советуют бережно обращаться с энергиями дня из-за структуры «Пойманный дракон ранен», которая грозит неудачами в случае импульсивных действий или избыточной активности. Поэтому прогресс нужно делать размеренным.

Совет: вы можете добиться великого изобилия. Проявляйте великодушие, когда добьетесь цели. Будьте решительны, и люди соберутся вокруг вас. Не допускайте ненависти и негатива.

Суббота, 12 июля 2025 года

День Водной лошади

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Сразу две звезды болезней нависли над этим днем, постарайтесь медицинские мероприятия на сегодня не намечать. Чтобы не получить неверных диагнозов и проблем при получении медицинской помощи или ухудшения самочувствия — в этом тоже звезда болезней с удовольствием помогает.

В этот день можно побегать по разным умеренно важным делам, поскольку благоприятные звезды небесного благословения и добродетели месяца нейтрализуют негативные эффекты плохих звезд.

Лучше сегодня завершать дела, этому способствует офицер дня — закрытие. И хоть структура дня добавит немного сумятицы в энергии, но есть надежда на успешное завершение.

Совет: уравновешивайте одни события другими, гармонизируйте обстановку. Будьте скромны и скрывайте свои добродетели. Приспосабливайтесь к обстоятельствам.

Воскресенье, 13 июля 2025 года

День Водной козы

5-tv.ru

Годится для поиска медицинской помощи, переговоров, планирования, начала обучения, инвестирования, для того, чтобы отправляться на свидание.

И хоть структура дня немного суматошная, все же есть надежда получить небольшую поддержку от энергий. Ни для каких важных дел этот день не подойдет из-за негативной Ша-Ци — разящей энергии — в центральном дворце.

Совет: ищите в себе помощника, внутренний источник энергии и вдохновения. Это откроет путь. Помощи других людей нет, не доверяйте красивым словам.

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