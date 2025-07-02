В Москве стартовали необычные постановки «Театрального бульвара» на Патриарших прудах

Новая сцена открылась в одном из самых любимых мест москвичей.

В Москве на Патриарших прудах 1 июля заработала новая площадка Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар», где жителей и гостей города ждут особые театральные события. Об этом сообщает портал mos.ru.

Организаторы подготовили программу в редком формате камерных представлений, рассчитанных на тесный контакт актеров и публики. Гости смогут увидеть небольшие спектакли, моноспектакли, посетить поэтические вечера и творческие встречи.

Первыми постановками стали моноспектакль «Человеку нужен человек» и концерт с участием известных артистов кино и театра.

Среди приглашенных на открытие — заслуженные работники здравоохранения, образования, культуры и выдающиеся спортсмены, внесшие значимый вклад в развитие Москвы и всей страны.

Сцена расположена в историческом месте, где на протяжении многих лет проводятся крупные культурные события. Каждый желающий сможет почувствовать атмосферу искусства под открытым небом в самом сердце старой Москвы.

Фестиваль «Театральный бульвар» стартовал 1 июня в рамках городского проекта «Лето в Москве» и продлится до осени. Зрителей ждут более 600 постановок с участием свыше 3000 актеров. Подробное расписание мероприятий размещено на официальном сайте фестиваля.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что арендовать площадку проекта «Лето в Москве» для мероприятий может абсолютно любой желающий.