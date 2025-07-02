По словам эксперта, предприниматели Германии хотели бы вернуться на российский рынок.

Тенденция на снижение спроса на немецкое пиво в России набирает обороты. Одной из причин такого спада стало развитие собственного производства в стране. Подробнее о том, что влияет на потерю популярности пивоварен Германии в РФ, рассказал немецкий политолог Айке Хаммер в беседе с 5-tv.ru.

«В случае с пивом затраты на его производство довольно высоки. Это еще одна причина, по которой массовое производство больше не работает. Что работает, так это то, что у людей в маленьких городах есть свои частные пивоварни. И то, что они производят, в основном продается в ресторанах в этой деревне, в местных магазинах и так далее. И они получают приличную прибыль», — поделился эксперт.

По словам политолога, в России, Китае и странах Африки быстрое развитие пивного производства поражает предпринимателей Германии. Дело в том, что рынки этих государств не захвачены немецким хмельным продуктом.

«Вот почему немецкое общество пивоваров или сообщество всех этих пивоваров всебольше и больше распадается. В количественном отношении они могут сохраняться или даже увеличиваться, но в объемах производства они уменьшаются, особенно в таких растущих обществах, как Россия, Африка, Китай и так далее», — объяснил Хаммер.

Эксперт отметил, что российский рынок является одним из самых важных для тех, кто трудится на немецких предприятиях. Он назвал его «рынком будущего». Нополитики ФРГ, состоящие в близком контакте с американскими торговыми сетями, запретили распространять свой продукт в РФ местным пивоварам. Специалист поделился, что предприниматели Германии хотели остаться в России, но им не оставили шансов сделать это.

«То, что они сделали политикой, формально направленной против России, по сути, это стратегия против немецкого среднего бизнеса. <…> И да, все, кто хочет в будущем оставаться в высшей лиге компаний, должны работать именно на российском рынке», — подытожил Хаммер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предприниматели США надеются перезапустить отношения с РФ.