Глава торговой палаты США: бизнес страны надеется перезапустить отношения с РФ

Однако, по его словам, для этого предстоит многое сделать.

Представители бизнес-сферы США хотят перезапустить сотрудничество с Россией. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Мы очень рады новой администрации (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.), которая дает возможность получить своего рода обновленную возможность для взаимодействия и, надеюсь, улучшить отношения между США и Россией. Это в конечном итоге наша цель», — сказал он.

Глава торговой палаты добавил, что для стабилизации отношений нужно многое сделать. Однако уже сейчас предприниматели из США начинают взаимодействовать с правительством РФ, так как они стремятся вернуться на российский рынок.

Эйджи отметил, что сессию ПМЭФ, на которой обсуждались деловые связи Штатов и России, посетило много участников. Он добавил, что между представителями стран прошло честное обсуждение волнующих обе стороны вопросов, решение которых может возродить бизнес-отношения.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рынок РФ остается крайне привлекательным для американских компаний. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.