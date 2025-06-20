Глава торговой палаты США: бизнес страны надеется перезапустить отношения с РФ
Глава торговой палаты США: бизнес страны надеется перезапустить отношения с РФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Однако, по его словам, для этого предстоит многое сделать.
Представители бизнес-сферы США хотят перезапустить сотрудничество с Россией. Об этом сообщил глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Мы очень рады новой администрации (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.), которая дает возможность получить своего рода обновленную возможность для взаимодействия и, надеюсь, улучшить отношения между США и Россией. Это в конечном итоге наша цель», — сказал он.
Глава торговой палаты добавил, что для стабилизации отношений нужно многое сделать. Однако уже сейчас предприниматели из США начинают взаимодействовать с правительством РФ, так как они стремятся вернуться на российский рынок.
Эйджи отметил, что сессию ПМЭФ, на которой обсуждались деловые связи Штатов и России, посетило много участников. Он добавил, что между представителями стран прошло честное обсуждение волнующих обе стороны вопросов, решение которых может возродить бизнес-отношения.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что рынок РФ остается крайне привлекательным для американских компаний. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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