Самая важная работа: саперы расчищают маршруты ВС РФ. Лучшее видео из зоны СВО

Ежедневно они обнаруживают и уничтожают многочисленные мины, установленные боевиками ВСУ.

В Запорожской области саперы группировки войск «Днепр» расчищают маршруты для продвижения техники и штурмовых групп. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

На Ореховском направлении в Запорожской области саперы группировки войск «Днепр» выполняют боевые задачи по расчистке маршрутов для продвижения техники и штурмовых групп. Ежедневно они обнаруживают и уничтожают многочисленные мины, установленные противником.

Действия саперов позволяют безопасно продвигаться подразделениям и эффективно выполнять поставленные боевые задачи. Их профессионализм и самоотверженность играют ключевую роль в обеспечении успеха на данном направлении.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.