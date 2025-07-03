Какие-то люди: британцы хотят убрать с банкнот портреты исторических личностей

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Британцы хотят убрать с банкнот портреты исторических личностей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dinendra Haria; 5-tv.ru

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Известных людей, сыгравших важную роль в жизни страны, могут заменить на рыбу с картошкой и футбол.

Банк Англии решил помочь гражданам Великобритании разобраться со своей коллективной национальной идентичностью и начал самую крупную за последние десятилетия реформу дизайна купюр.

В результате, как пишет сегодняшняя The Times, на банкнотах фунта стерлингов больше нельзя будет увидеть знаменитых британцев, за исключением монархов.

То есть пропадут: Шекспир, Вальтер Скотт, Уинстон Черчилль. В банке Англии объясняют, что всех, кем так гордится Туманный Альбион, нынешние жители страны уже не знают.

И действительно, зачем мигрантам, которых в некоторых городках старой Англии даже больше, чем коренных британцев, знать кто такой адмирал Нельсон или Чарльз Дарвин. Сейчас за право оказаться на банкноте между собой соревнуются: традиционное блюдо рыба с картошкой, футбол и ветряные электростанции.

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