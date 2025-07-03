Фанатов Паши Техника возмутил посмертный мерч

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

За одну футболку запрашивают 7777 рублей.

Фанатов Паши Техника возмутил посмертный мерч за 7777 рублей

Фото: Instagram*/techniquepashalive

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Новый мерч покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев. — Прим. ред.) не устроил его поклонников. Свое недовольство фанаты музыканта выразили с помощью реакций к посту в его Telegram-канале.

Подписчики блога уверены, что на имени знаменитости хотят заработать, так как, по их мнению, больше нечем объяснить дороговизну товаров.

В неоднозначной публикации предлагается приобрести футболки из лимитированной коллекции со словами «Легенда», «Техник», а также с фотографией исполнителя. При этом сами футболки изображены как бы парящими в облаках. Вещи оказались по карману не всем. Одна футболка обойдется в 7777 рублей.

«Спасибо всем, кто остается рядом, кто поддерживает и не забывает семью Паши. После покупки с вами свяжется менеджер в Telegram для уточнения адреса и цвета футболки», — отметили в посте.

Комментарии к публикации администраторы канала закрыли. Однако фанаты отразили негодование в реакциях. Дизлайки почти в два раза превысили позитивные отклики.

Ранее, писал 5-tv.ru, рэпер Гуф пояснил свое отсутствие на похоронах Паши Техника.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Фанатов Паши Техника возмутил посмертный мерч

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