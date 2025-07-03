Суд отказался выпустить P. Diddy под залог

Самый скандальный судебный процесс десятилетия в Голливуде. Рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс. — Прим. ред.) признали виновным в совершении особо тяжких преступлений. Обвинение звучит следующим образом: перевозка людей для занятия проституцией. Такой вердикт вынес суд присяжных. Вот только эта статья — самая мягкая из всех, по которым P. Diddy проходил фигурантом.

Заседание продолжалось несколько часов. Особое напряжение царило на улицах перед зданием суда. Между противниками и сторонниками рэпера даже вспыхнули стычки.

Напомню, Шон Комбс известен скандальным вечеринками, где устраивали оргии и употребляли запрещенные вещества. Причем среди его гостей были звезды шоу-бизнеса — такие, как Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лопес. Реперу вменяли сразу несколько особо тяжких преступлений, в том числе рэкет и торговлю людьми. По ним P. Diddy грозил пожизненный срок. Однако присяжные неожиданно оправдали его.

«Власть и деньги могут откупить вас от осуждения. Давайте будем честны: если бы у Шона Комбса не было такой команды и столько денег, чтобы оплатить экспертов, то сегодня у нас был бы совсем другой результат», — заявила Бернарда Виллалона, обозреватель ABC.

«Конечно, мы хотели бы увидеть обвинительный приговор по сексуальным преступлениям и рэкету, но мы понимаем, что не смогли бы полностью доказать его вину, и мы просто рады, что ему все еще грозит существенный тюремный срок», — Дуглас Вигдор, адвокат одной из жертв.

А грозит P. Diddy теперь 20 лет тюремного заключения. Но окончательный приговор вынесут только в октябре. До этого момента рэпер останется под стражей. Его отказались освободить под залог в один миллион долларов. Судья заявил, что артист опасен для общества и может сбежать.