В России перестанут пускать на пляжи отдыхающих с собаками

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Но для любителей животных оборудуют специальные зоны.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Лызлова; 5-tv.ru

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Пляжи для отдыхающих с собаками могут появиться в Петербурге. Оборудовать специальные зоны предложили в Законодательном собрании.

Прежде всего, такие площадки будут ограждены в целях безопасности. А также оснащены контейнерами для уборки за питомцами. Плюс, особое внимание санитарному состоянию воды и берега.

Меж тем, с сентября заработают новые правила. Россиянам запретят вход на благоустроенные пляжи со своими питомцами. Исключение сделают только для собак-поводырей.

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