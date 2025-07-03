Сторонники и противники Р. Diddy схлестнулись у здания суда в Нью-Йорке

Скандал десятилетия в Голливуде. Организатору жестоких секс-вечеринок — рэперу Р. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс. — Прим. ред.) — вероятно, удастся избежать пожизненного срока. Суд присяжных посчитал, что знаменитый музыкант, миллиардер и обладатель «Грэмми» не виновен по самым тяжким статьям — торговле людьми и вымогательству. Правда, уйти от наказания он не сможет. На счету рэпера — еще несколько преступных эпизодов. Когда вынесут приговор? Из Нью-Йорка передает корреспондент «Известий» Рамазан Хасенов.

За этим процессом следит весь мир. У федерального суда Манхэттена сотни людей, которых с трудом сдерживает полиция.

Под дождем, который шел в Нью-Йорке все последние дни, толпа ждала итогового решения.

Когда тучи над мегаполисом рассеялись, как гром среди ясного неба прозвучал вердикт присяжных. Рэпера признали виновным только по двум из пяти пунктов обвинения, причем по самым мягким.

Адвокат артиста, покидая здание суда, не скрывает, что доволен решением.

«Конечно, он очень рад! Потому что самые тяжелые статьи связанны с рэкетом. Это статья, которая дает пожизненное заключение и его адвокатам удалось эту статься, в общем-то, убрать», — отмечает адвокат Аркадий Бух.

Зато удалось доказать, что Р. Diddy перевозил женщин для занятия проституцией, в том числе свою экс-возлюбленную Касандру Вентуру и еще одну бывшую пассию по имени Джейн.

«Конечно, мы хотели бы увидеть обвинительный приговор по сексуальным преступлениям и рэкету, но мы понимаем, что не смогли полностью доказать его вину. Мы просто рады, что ему все еще грозит существенный тюремный срок», — говорит Дуглас Вигдор, адвокат жертвы продюсера Кэсси Вентуры.

Вместо предполагаемого пожизненного заключения, Дидди может отправиться за решетку на 20 лет. Но многие считают, что срок будет меньше. Ситуация у манхеттенского суда накаляется все больше.

«Я очень разочарован тем, как закончилось это дело. Ему следовала дать больший срок. Он снова использовал свои деньги и власть, чтобы добиться успеха. Система нас подвела», — отметил один из протестующих.

«Р. Diddy должен отправиться в тюрьму, потому что он — плохой парень. Вот и все!» — заявил другой протестующий.

Не успели адвокаты Р. Diddy отбиться от одних обвинений, как на рэпера обрушиваются новые. В очередном иске от еще одной предположительной жертвы фигурирует его старший сын Джастин — 32-летнего мужчину обвиняют в групповом изнасиловании, в котором он якобы участвовал вместе с отцом. Девушка уверяет, что известный рэпер и его чадо на одной из вечеринок накачали ее наркотиками.

О так называемых «белых вечеринках», которые любил устраивать продюсер, слышали все. На первый взгляд, ничего криминального, в кулуарах — наркотики и изнасилование. Здесь не раз были замечены и многие звезды американского шоу-бизнеса, которые теперь молчат — от Ди Каприо до Jay-Z от Бейонсе до Дженифер Лопес.

«Иногда такие „мероприятия“ длились несколько дней. В них участвовали многочисленные секс-работники, там были наркотики, которые Комбс предлагал жертвам, чтобы они были податливы и покорны», — озвучил детали дела прокурор Нью-Йорка Дамиан Уильямс.

А вот что было с непокорными... В 2016-м камера наблюдения отеля сняла, как рэпер в одном полотенце выбегает за девушкой из номера. Хватает ее за волосы, бросает на пол, бьет ногами…

«Я не удивился, когда увидел запись, потому что я уже видел подобное раньше. Например, в 2012 году он буквально нападал на женщин. Четыре или пять раз. Я лично был свидетелем таких сцен», — сообщил бывший телохранитель артиста Роджер Бондс.

Ждать финального вердикта реперу предстоит за решеткой. Р. Diddy не отпустили под залог в один миллион долларов. Он останется под стражей до вынесения окончательного приговора, назначенного на 3 октября.



