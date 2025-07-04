Трудовые мигранты из Киргизии хотят получить в России особый статус. Об этом пишет URA.RU.

Сегодня приезжие из Киргизии находится в более выходных условиях в России. По словам завсектором Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, страна желает получить особый статус потому, что является членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это уже предусматривает льготы — например, свободное перемещение рабочей силы в пределах стран союза.

«В рамках норм ЕАЭС киргизы, по идее, не должны оформляться в России по тем же моделям и нормам, что, например, таджики или узбеки. Их регистрация должна проходить по упрощенной схеме», — отметил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Кроме того, сами киргизы тоже считают, что должны иметь особой статус в РФ. Например, с подобным заявлением выступил глава Торгово-промышленной палаты Киргизии и бывший премьер-министр республики Темир Сариев. Он отметил, что киргизский народ всегда шел в одном направлении с нашей страной.

Как известно, знание русского языка является одним из главных условий работы в России для выходцев из зарубежных стран. И в этом у граждан Киргизии как раз есть большое преимущество.

Так, на днях в Кремле президент РФ Владимир Путин встретился со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Путин обратил внимание на поддержку изучения русского языка в республике и выразил благодарность за это Жапарову.

«Хотел бы поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики», — отметил российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Жапаров обсудили статус русского языка в Киргизии. Это позволяет странам эффективно работать по нескольким направлениям, в том числе в экономике.