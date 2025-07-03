Экотревога: вода в Масловском затоне Воронежа превратилась в зеленую жижу

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Вода в Масловском затоне Воронежа превратилась в зеленую жижу

Фото, видео: 5-tv.ru

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Версий, почему так случилось, несколько.

Воронежские экологи бьют тревогу. В Масловском затоне вода превратилась в густую зеленую жижу. Обычно такое явление связывают с активным цветением сине-зеленых водорослей.

Как правило, так бывает в жару, но сейчас прохладно, идут дожди. По другой версии, причиной может быть отсутствие течения, из-за чего образовался застой воды. Ветер прибил зеленую массу к берегу, от нее исходит неприятный запах.

Местные жители недовольны. Сегодня на территорию затона с проверкой выехали специалисты, они взяли на анализ пробы воды. Результаты объявят в ближайшие дни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мордовии грозит экологическая катастрофа из-за отравленной воды в реках. Водоемы загрязнены стоками крупных предприятий, которые работают на территории региона. Специалисты Росприроднадзора установили, что сразу несколько заводов сливают опасные отходы без очистки.

Масштабные проверки Минлесхоза и Росприроднадзора лишь подтверждают: часть местных сельхозпредприятий с миллионными оборотами даже не пытаются соблюдать законодательство по охране окружающей среды.

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