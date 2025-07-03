Умерла актриса из «Возвращения Мухтара» Татьяна Шелига

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 47 0

Последние несколько месяцев артистка тяжело болела.

Умерла актриса театра и кино Татьяна Шелига на 77-м году жизни

Фото: sheligatatyana / Facebook*

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Актриса театра и кино Татьяна Шелига ушла из жизни. Ей было 76 лет. Об этом в социальных сетях артистки сообщила ее дочь Анастасия Савицкая-Шелига.

В публикации говорится, что дата и время прощания будут объявлены позже. Также сообщается, что Татьяна Леонардовна умерла после ухудшения здоровья. Последние два месяца ее состояние было тяжелым. Но более конкретная причина смерти артистки не была раскрыта.

Актерской карьере Татьяна Шелига посвятила более 50 лет своей жизни. В 1972 году она завершила обучение в школе-студии при МХАТ в Москве и сразу же поступила на службу в Севастопольский театр русской драмы.

В нем она проработала до 1995 года. Затем снималась в украинских и российских сериалах. Ее портфолио насчитывает около 60 ролей. В числе самых популярных проектов актрисы — комедия «Когда мы дома», мелодрама «Не женская работа» и детектив «Возвращение Мухтара».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер из сериала «Каменская» Алексей Новицкий.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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