Осложнения из-за ринопластики? Дочь Даны Борисовой попала в больницу

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 16 0

Дочь Даны Борисовой попала в больницу

Осложнения из-за ринопластики? Дочь Даны Борисовой попала в больницу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Ранее телеведущая отвела подростка к пластическому хирургу в честь дня рождения.

Дочь телеведущей Даны Борисовой госпитализировали. Полина, которой почти через два месяца должно исполниться 18 лет, выложила фотографию, как она лежит под капельницей. Подробностей произошедшего девушка не раскрыла.

«Скоро все расскажу», — подписала пост подросток в личном блоге.

В конце февраля этого года Борисова эпатировала публику заявлением о подарке дочери на ее совершеннолетие. Полина давно мечтала изменить форму носа, поэтому звездная мать не стала медлить.

Она отвела девушку к лучшему хирургу по ринопластике в Москве. Помимо этого, Дана уже одобряла бьюти-процедуры для наследницы. Полина увеличивала губы, сделала себе операцию на скулах и худела вместе с родительницей на препарате «Оземпик».

За свою внучку стала беспокоиться мать Даны Борисовой. В эфире программы на федеральном канале она попросила дочь перестать подвергать ребенка опасности и подумать о ее здоровье.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Борисова показала лицо после пластической операции. Она изменила форму глаз и сделала подтяжку лба.

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