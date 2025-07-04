В список террористов и экстремистов внесли 14-летнего юношу

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Он стал самым молодым участником перечня.

В список террористов и экстремистов внесли 14-летнего юношу

Фото: Павел Черемисин/ТАСС

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В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли подростка 2011 года рождения. Такую информацию опубликовали на сайте ведомства.

По информации официального источника, им является 14-летний юноша по имени Амир Шагатов*, который родился в Оренбурге. При этом причины для включения подростка в этот список пока не раскрыты.

Известно, что Амир стал самым молодым участником этого списка.

До этого, 1 июля, Росфинмониторинг включил в список террористических и экстремистских организаций террористическое сообщество «Мегионский Джамаат».

В настоящий момент в списке Росфинмониторинга находятся 816 организаций и 17 820 физических лиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Сети запустили проект «Русофобы», в который с регулярной периодичностью обновляется модераторами. Авторы разработки публикуют информацию о людях и организациях, считающихся причастными к антироссийской деятельности, а также к поддержке киевского режима и распространению ложной информации о России. На конец июня в базе было уже 150 карточек, среди которых как физические лица, так и структуры, работающие на Украину.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

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