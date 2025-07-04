Количество бесплатных экскурсий в рамках проекта «Лето в Москве» увеличат в два раза

Они будут проходить вплоть до 14 сентября.

Количество бесплатных экскурсий в столице России в рамках проекта «Лето в Москве» увеличат в два раза. Об этом сообщает портал mos.ru.

В июне в Москве стартовали бесплатные экскурсии. Жители и гости столицы могли прогуляться по трем историческим маршрутам — от Цветного бульвара до Лубянской площади, от Гоголевского бульвара до Пушкинской площади и от Чистых прудов до Лубянки — в сопровождении гида и узнать историю города.

Было принято решение увеличить количество таких прогулок. Это связано с тем, что они пользуются популярностью среди горожан. Теперь вместо трех встреч каждые выходные будет проводить шесть экскурсий.

В ходе прогулок горожане изучат здания эпохи модерна, побеседуют о торговых традициях Москвы, а также окунутся в прошлое столицы и узнают о купеческих династиях. Кроме того, участникам расскажут, как Поганые болота превратились в Чистые пруды, где была построена Сухарева башня, а также как связаны драконы на фасаде чайного дома на Мясницкой улице и выигранный спор купца Перлова.

Бесплатные экскурсии продлятся вплоть до 14 сентября. Для участия нужно заранее пройти регистрацию. Сделать это можно на портале Russpass.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве стартовали необычные постановки «Театрального бульвара» на Патриарших прудах.