Эксперт заявил об оттоке бизнеса из Европы в США

В странах ЕС наблюдается серьезное снижение экономической активности.

В настоящее время наблюдается отток бизнеса из Европы в США. Об этом рассказал доктор экономических наук и член Российского совета по международным делам (РСМД) Ярослав Лисоволик в ходе круглого стола на тему «Чем закончится торговое перемирие США со странами ЕС: последствия для мировой экономики» в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Действительно, мы видим достаточно серьезное снижение экономической активности уже на протяжении какого-то времени. Но очевидно, что те меры, которые предпринимает американская администрация, они никак Европе не помогают», — заявил эксперт.

Текущая экономическая обстановка, по словам Лисоволика, может привести к «подвешенному состоянию» между США и ее союзниками. Эксперт считает, что в дальнейшем будет наблюдаться чередование периодов эскалации и временного затишья.

Доктор экономических наук привел в пример первый срок президента США Дональда Трампа. Тогда его решения положительно сказались на экономике как Европы, так и США. Однако, по словам эксперта, сейчас ситуация другая.

«И она такова, что на самом-то деле те меры, которые реализует американская администрация, они вплотную подвигают мировую экономику, ее ключевые регионы к рецессии», — подытожил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп приостановил банковские санкции, мешавшие расчетам между РФ и США.