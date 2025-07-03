Трамп приостановил банковские санкции, мешавшие расчетам между РФ и США

Сегодня администрация Дональда Трампа приостановила действие санкций, которые мешали проводить финансовые расчеты между США и российскими банками.

Полный список организаций, а это все самые крупные банки нашей страны, сейчас на ваших экранах.

И теперь все они возвращаются в глобальную экономику, но только в той части, которая касается работы с мирным атомом.