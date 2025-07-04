Путин: борьба с оборотом наркотиков — важнейшая задача правоохранителей в РФ

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Об этом президент заявил на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости/ФСБ РФ; kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Борьба с незаконным оборотом наркотиков — одна из важнейших направлений правоохранительных органов в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«У нас принятые действуют стратегии до 2030 года, борьбы с наркоугрозой. Давайте проанализируем сегодня, как идет эта работа», — сказал глава государства.

«Для меня Россия — вся моя жизнь»: самые яркие цитаты Владимира Путина

Он обозначил цели совещания: выявить, опираясь на анализ происходящего в сфере наркоторговли, в каких дополнительных мерах есть нужда, а также подвести итоги уже предпринятых шагов для обеспечения общественной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин призвал популяризировать большую традиционную семью в РФ. Подобный подход — это путь к успешному технологичному будущему страны. Приоритетная цель научных, инженерных и экологических инициатив — повышение качества жизни граждан. В частности, семей с детьми.

Глава государства подчеркнул, что в век технологий нельзя забывать о тех составляющих, которые делают россиян единым народом.

+15° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.78
0.13 93.13
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:54
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку
15:49
Семь мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области
15:46
В кинопарке «Москино» подготовили культурную программу ко дню рождения Есенина
15:44
Завершено расследование дела о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной
15:32
Путин: борьба с оборотом наркотиков — важнейшая задача правоохранителей в РФ
15:31
Алый парус связал музейные резиденции на Балтике узами дружбы

Сейчас читают

Женщина умерла во время операции по увеличению груди в Подмосковье
Даже беременность не остановила: почему Муцениеце и Прилучный до сих пор судятся
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025