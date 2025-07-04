Борьба с незаконным оборотом наркотиков — одна из важнейших направлений правоохранительных органов в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

«У нас принятые действуют стратегии до 2030 года, борьбы с наркоугрозой. Давайте проанализируем сегодня, как идет эта работа», — сказал глава государства.

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Он обозначил цели совещания: выявить, опираясь на анализ происходящего в сфере наркоторговли, в каких дополнительных мерах есть нужда, а также подвести итоги уже предпринятых шагов для обеспечения общественной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин призвал популяризировать большую традиционную семью в РФ. Подобный подход — это путь к успешному технологичному будущему страны. Приоритетная цель научных, инженерных и экологических инициатив — повышение качества жизни граждан. В частности, семей с детьми.

Глава государства подчеркнул, что в век технологий нельзя забывать о тех составляющих, которые делают россиян единым народом.