Балкон рухнул на женщину в Омске во время урагана
В городе бушует сильный ветер со скоростью свыше 33 метров в секунду.
Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ураган бушует в Омске. Шквалистый ветер со скоростью свыше 33 метров в секунду срывает крыши, опрокидывает деревья и легкие постройки.
Мощная буря с грозой обрывает провода и даже части домов. Балкон рухнул прямо на женщину, когда она выходила из здания. Очевидцы сообщают, что пострадавшая в шоке. Но, предварительно, серьезных травм не получила.
Затопило сегодня и Тюмень. Под воду буквально ушли целые районы. Очевидцы сообщают о гидроударах, из-за которых автомобили застряли на дороге.
Штормовое предупреждение объявлено и в Москве. Ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер. Непогода продлится до конца дня.
88%
Нашли ошибку?