День семьи, любви и верности, который в России ежегодно отмечается 8 июля, необходимо сделать выходным днем. Такую инициативу предложил координатор оргкомитета Всероссийского парада семьи, председатель Общероссийского общественного движения «Семья», координатор-основатель Всероссийского общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

«Я считаю, что 8 июля должно стать выходным днем в нашем государстве. Если мы действительно цивилизация, тысячелетняя Россия, то наше государство, прежде всего, должно быть про семью, а уже потом про индивидуализм», — указал он на пресс-конференции, посвященной празднику в Международном мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня».

Кормухин добавил, что история парада семьи насчитывает уже несколько десятилетий. Эта идея была одной из первых, предложенных при создании движения «Сорок Сороков». Однако первый парад состоялся не в России, а в Приднестровье в 2016 году. Он прошел успешно и стал ежегодной традицией.

В России же, по его словам, эта традиция не сразу прижилась. Были предпосылки к проведению парада, но вмешались обстоятельства: сначала пандемия коронавируса, а затем — спецоперация по защите Донбасса.

«Но, с другой стороны, именно в этом непростом времени мы начали возвращаться к многим ценностям, потерянным в предыдущие десятилетия, включая ценности семьи — одну из самых главных традиционных ценностей нашей многотысячной России», — указал он.

Кормухин напомнил, что в недавнем телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом обсуждалась тема обмена кинопродукцией, которая отражает традиционные семейные ценности.

«Мы считаем, что Владимир Путин и Дональд Трамп должны занимать первые ряды Парада семьи, и мы готовы предоставить им такие места», — подчеркнул общественный деятель.

Также Кормухин отметил, что что парад в День семьи, любви и верности проводится как альтернатива гей-парадам*. Он указал, что в последнее время все больше людей устают от пропаганды антисемейных ценностей, которые активно продвигаются Западом с начала 1990-х годов.

«Поэтому мы в альтернативу гей-парадам проводим парад семьи», — подчеркнул он.

В этом году Всероссийский парад семьи пройдет 8 июля более чем в 100 городах страны. Ожидается, что в нем примут участие более 300 тысяч человек по всей стране. Ознакомиться с анонсами парадов семьи в вашем городе можно здесь.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России