Спуски на набережных в центре Петербурга частично ушли под воду

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 1 046 0

В последний раз жители города наблюдали за подобным в 1865 году.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Спуски на набережных реки Невы в центре Санкт-Петербурга частично ушли под воду. Кадры попали в распоряжение 5-tv.ru.

Июльское наводнение в Северной столице связано с траекторией балтийского циклона. Он провоцирует усиление западного ветра, который, в свою очередь, создает нагон воды к городу. В последний и единственный раз такое случилось ровно 160 лет назад — 12 июля 1865 года.

Накануне порывы ветра достигали 27 метров в секунду. В городе из-за них был продлен «желтый» уровень погодной опасности. Согласно последним данным, уровень воды на дамбе в Санкт-Петербурге поднялся выше 180 сантиметров.

Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) города сообщила о том, что закрыла дамбу для предотвращения затопления. Однако затем ее снова открыли, так как нагонное наводнение было предотвращено.

«Заблаговременные и точные прогнозы СПУН о повышении уровня воды в Санкт-Петербурге, профессиональная и слаженная работа специалистов дирекции КЗС и подрядной организации, надежность инженерных систем и механизмов КЗС позволили успешно предотвратить 38-е морское нагонное наводнение, вызванное циклоном Engin», — отмечает пресс-служба дирекции КЗС.

По словам ведущего специалиста «Метеоновостей» Татьяны Поздняковой, циклон будет непродолжительным. Пик придется на ночь с 4 на 5 июля. Затем уровень воды может начать снижаться.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время шторма в Санкт-Петербурге пострадали пять человек.

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